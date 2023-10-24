В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды и их нужно производить на Украине

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью газете Financial Times, что весь мир испытывает дефицит боеприпасов. Он уверен, что их нужно производить на Украине.

Издание напомнило, что Киев уже вносил изменения в бюджет, чтобы сконцентрировать ресурсы на военно-оборонном комплексе. При этом неназванный чиновник сообщал журналистам, что у властей Украины не получится быстро переделать процесс производства снарядов из-за глобальной «нехватки пороха».

До этого Шмыгаль заявил, что Украина получила от ЕС девятый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. По его словам, финансовая поддержка Евросоюза является одним из важнейших факторов, помогающих быть Украине «экономически сильной».

18 октября Украина и Румыния подписали меморандум о расширении производства боеприпасов и наращивании оборонных возможностей.

Также Шмыгаль отмечал, что производство беспилотников в стране за год выросло в сотню раз, свыше 200 предприятий начали заниматься разработкой БПЛА. По его словам, подходы к развитию украинского военно-производственного комплекса существенно поменялись.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.