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Политолог: Гутерриш не сможет помочь урегулировать кризис на Ближнем Востоке

Политолог Кедми: Гутерриш не сможет помочь в конфликте на Ближнем Востоке

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Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) не сможет помочь урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог Яков Кедми, комментируя резкую критику израильских дипломатов в адрес главы ООН после его заявления в поддержку Палестины. Также эксперт прокомментировал информацию об отказе Израиля в выдаче виз представителям международной организации.

«Санкции против ООН не скажутся на ситуации в секторе Газа. Ограничения ввели, чтобы не пустить в страну тех сотрудников ООН, которые могут поддерживать связи с ХАМАС. Уже находившиеся на территории Израиля работники под них не попали. К тому же это объединение, как и его руководитель Гутерриш, никак не сможет решить существующий конфликт», — сказал Кедми.

При этом, по его мнению, Россия может попытаться принять участие в решении текущего конфликта, так как исповедует другую систему ценностей.

Накануне постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился к Гутерришу с призывом уйти в отставку. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter). По словам дипломата, генсек международной организации «недостоин» своей должности, так как демонстрирует понимание тех, кто «массово ликвидировал детей, женщин и стариков».

До этого Гутерриш заявил, что деятельность движения ХАМАС, включая атаку на израильскую территорию 7 октября, не может быть причиной для коллективного наказания палестинцев.

Ранее в ФРГ отреагировали на призывы к отставке генсека ООН.

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