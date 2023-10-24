Президент Чехии заявил, что Европа должна показать пример в борьбе с антисемитизмом

Президент Чехии Петр Павел заявил, что любые проявления антисемитизма должны быть осуждены, а виновные в подобных преступлениях понести наказание. Об этом говорится в опубликованном видеообращении на его странице в соцсети Х.

По словам Павела, в последнее время в Европе и мире наблюдается рост агрессии в адрес евреев, в том числе на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

«Мы не можем терпеть ненависть к другому народу или какой-либо религии, так же как мы не можем терпеть рост антисемитизма. Невозможно быть толерантным к не толерантным. Невозможно скрыть ненависть за свободой или просто другим мнением», — заявил президент Чехии.

Он подчеркнул, что Европа должна показать пример борьбы с антисемитизмом.

«У нас есть история, которая должна была бы дать нам достаточно уроков», — констатировал чешский лидер.

До этого министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер призвала как можно скорее принять закон о содействии демократии на фоне пропалестинских митингов с акциями антисемитизма в Германии.

Она отметила, что данный закон будет поддерживать и укреплять инициативы по борьбе с антисемитизмом.

Ранее МВД Франции сообщило о задержании сотен человек за антисемитизм.