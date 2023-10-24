Политолог связал ситуацию на Ближнем Востоке с ошибками Обамы

Заявления экс-президента США Барака Обамы не повлияют на ситуацию на Ближнем Востоке, однако именно его политика привела к нынешнему кризису в регионе. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил израильский политолог Саймон Ципис, комментируя призыв бывшего американского лидера не игнорировать методы борьбы Израиля с ХАМАС и не преуменьшать страдания палестинцев.

«Политика Обамы очень сильно повлияла на текущую ситуацию с Израилем и ХАМАС, так как она очень сильно концентрировалась на Ближнем Востоке и на мусульманском мире. В это время, например, произошла Арабская весна, которая определила текущее состояние региона. В частности, именно благодаря ей подняли голову многие радикальные исламские движения», — отметил эксперт.

Он добавил, что Обама вряд ли будет высказываться в поддержку Израиля, поскольку он близок к мусульманам. К тому же, время, когда его слова имели вес, давно прошло, подытожил политолог.

По словам Обамы, блокада сектора Газа Израилем, оставившая 2 млн его жителей без водо- и энергоснабжения, а также медикаментов и продовольствия, «может еще больше ужесточить ненависть палестинцев к евреям на многие поколения, подорвать глобальную поддержку Израиля, сыграть на руку врагам Израиля и подорвать долгосрочные усилия по достижению мира и стабильности в регионе».

Ранее Трамп подверг жесткой критике политику Байдена по Украине и Израилю.