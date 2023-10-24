В Литве намекнули на необходимость исключения Венгрии из ЕС

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в последнее время стало очевидным несовершенство многих международных механизмов. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что это касается возможности исключения определенных государств из состава Евросоюза.

«Похоже, в наших «идеально» подобранных механизмах слишком много несовершенств. Согласно договорам ЕС, нет четкого механизма для высылки государства-члена <…> Те, кто готов руководить, вероятно, должны заняться этой проблемой», — написал Линкявичюс.

К своему посту он прикрепил фото премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с его встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита «Пояса и пути» в Китае. Переговоры спровоцировали волну критика венгерского политика в ЕС и НАТО. В частности, в Чехии посчитали, что встреча Орбана и Путина «рушит единство» Европы.

Ранее Орбан назвал не обнадеживающими слова Путина об Украине.