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В Литве намекнули на необходимость исключения Венгрии из ЕС

Экс-глава МИД Литвы намекнул, что Венгрии не место в ЕС из-за действий Орбана

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Vadim Ghirda/AP

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в последнее время стало очевидным несовершенство многих международных механизмов. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что это касается возможности исключения определенных государств из состава Евросоюза.

«Похоже, в наших «идеально» подобранных механизмах слишком много несовершенств. Согласно договорам ЕС, нет четкого механизма для высылки государства-члена <…> Те, кто готов руководить, вероятно, должны заняться этой проблемой», — написал Линкявичюс.

К своему посту он прикрепил фото премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с его встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита «Пояса и пути» в Китае. Переговоры спровоцировали волну критика венгерского политика в ЕС и НАТО. В частности, в Чехии посчитали, что встреча Орбана и Путина «рушит единство» Европы.

Ранее Орбан назвал не обнадеживающими слова Путина об Украине.

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