Нетаньяху назвал борьбу с ХАМАС тестом для Запада и всей цивилизации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС представляет тест «для Запада и для цивилизации». Во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном он отметил, что борьба с радикальной группировкой является битвой за будущее региона и всего мира, передает ТАСС.

«ХАМАС будет побежден, если ХАМАС проиграет, это будет победа цивилизации. <...> Это битва Европы, это битва Америки, это битва цивилизации, это битва за сердце, душу и будущее Ближнего Востока и остального мира», — сказал премьер-министр еврейского государства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее израильский министр заявил, что наземная операция в Газе будет проведена.