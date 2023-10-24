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Израильский министр заявил, что наземная операция в Газе будет проведена

Израильский министр Кац: наземная операция в Газе будет проведена

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Violeta Santos Moura/Reuters

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что наземная операция в секторе Газа состоится. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По словам министра, все идет по тому пути, который Израиль считает правильным. Кац еще раз подчеркнул, что большая часть «свободного мира» желает, чтобы Израиль разгромил ХАМАС. Поэтому война с ХАМАС также является войной Германии, Великобритании, Франции, США и многих других государств.

Кац отметил, что когда Израиль посчитает проведение наземной операции необходимым, он введет сухопутные войска в сектор Газа и уничтожит всю инфраструктуру ХАМАС.

При этом министр особо подчеркнул, что Вашингтон не предупреждал Израиль, а лишь давал ему советы.

Ранее сообщалось, что переговоры об освобождении 50 заложников, находящихся у ХАМАС, снова провалились, стороны не смогли договориться о поставках топлива в сектор Газа.

До этого две освобожденные заложницы прибыли на КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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