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В Германии призвали применять «физическую силу» для борьбы с миграцией в ЕС

Депутат бундестага Шпан предложил бороться с миграцией в ЕС физической силой

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AP

Бывший федеральный министр здравоохранения и представитель ХДС Йенс Шпан раскритиковал заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца по миграционной политике, призывав в случае необходимости останавливать потоки нелегально прибывающих в страны Евросоюза при помощи физической силы. Об этом он заявил в интервью The Pioneer.

С его точки зрения, ограничение нелегальной миграции на границах Европейского союза, а не депортация, должно быть центральным компонентом стратегии.

В случае необходимости нужно «применить физическую силу, чтобы остановить незаконные миграционные движения», считает Шпан.

«Решающим фактором является не репатриация, а, скорее, ограничение нелегальной миграции», — заявил он.

Он также предположил, что границы Евросоюза рано или поздно будут закрыты.

«Я не могу сказать вам, через пять или через 15 лет. Но это произойдет», — констатировал он.

До этого Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для снижения потока нелегальной миграции властям придется массово депортировать тех, у кого нет законных оснований оставаться в стране.

По его словам, правительство несет ответственность за то, чтобы немецкое общество функционировало, и это предполагает «определенную жестокость».

«Мы должны наконец-то депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии», — заявил Шольц.

Ранее в ФРГ выступили за ограничение льгот беженцам с Украины.

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