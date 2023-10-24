Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили изолировать президента США Байдена

Володин предложил изолировать Байдена, пока он «не развязал мировую войну»

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин считает, что «выжившего из ума» американского президента Джо Байден стоило бы изолировать, пока тот «не развязал мировую войну». Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.

«Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок и США могут построить его. Таким образом, он согласился с тем, что порядок, основанный на американских правилах, изжил себя», — пояснил Володин.

По его словам, все попытки Вашингтона перекроить ставший многополярным мир по лекалам Соединенных Штатов могут стать причиной глобальной катастрофы.

«Выживший из ума Байден должен быть изолирован, пока не развязал мировую войну», — заявил Володин.

Также Володин подчеркнул, что президенту Соединенных Штатов следовало признать, что управление Байденом США привело к финансовым трудностям.

«В бизнесе никто не доверит деньги второй раз тому, кто до этого довёл до банкротства», — заключил российский депутат.

До этого Байден проговорил перед аудиторией свои инструкции по поведению на сцене. Американский президент приветствовал аудиторию, но внезапно растерялся и вслух произнес полученные ранее инструкции о том, как себя вести на сцене.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий