В Госдуме предложили изолировать президента США Байдена

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин считает, что «выжившего из ума» американского президента Джо Байден стоило бы изолировать, пока тот «не развязал мировую войну». Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.

«Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок и США могут построить его. Таким образом, он согласился с тем, что порядок, основанный на американских правилах, изжил себя», — пояснил Володин.

По его словам, все попытки Вашингтона перекроить ставший многополярным мир по лекалам Соединенных Штатов могут стать причиной глобальной катастрофы.

«Выживший из ума Байден должен быть изолирован, пока не развязал мировую войну», — заявил Володин.

Также Володин подчеркнул, что президенту Соединенных Штатов следовало признать, что управление Байденом США привело к финансовым трудностям.

«В бизнесе никто не доверит деньги второй раз тому, кто до этого довёл до банкротства», — заключил российский депутат.

До этого Байден проговорил перед аудиторией свои инструкции по поведению на сцене. Американский президент приветствовал аудиторию, но внезапно растерялся и вслух произнес полученные ранее инструкции о том, как себя вести на сцене.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.