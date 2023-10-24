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В бундестаге предложили сторонникам горячего решения украинского конфликта идти в окопы

Депутат АдГ Ротфусс призвал противников переговоров по Украине идти в окопы

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Sebastian Willnow/Global Look Press

Депутат бундестага ФРГ из рядов ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс призвал противников переговоров по Украине отправляться в окопы. Его слова приводит Deutschland Kurier.

«Может, вы сами пойдете на фронт, чтобы вас разорвало в окопах? Ведь мы все видели эти ролики в Telegram о том, какие там страшные бои идут», — обратился он к сторонникам дальнейшей отправки военной помощи Украине.

По словам Ротфусса, его партия — единственная, однозначно выступающая против продолжения военных поставок Украине.

«Все войны в истории всегда заканчивались каким-то решением, достигнутым путем переговоров. <..> И эти аргументы о том, что «мы не можем вести переговоры с Путиным» — я их не принимаю», — подчеркнул он.

До этого глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен рассказал пранкерам о секретных переговорах по Украине.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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