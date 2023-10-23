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В ООН назвали дату заседания Генассамблеи по Палестине

Спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине проведет заседание 26 октября

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Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Палестине проведет заседание 26 октября. Об этом заявила официальный представитель председателя 78-й сессии Генассамблеи организации Моника Грейли, передает ТАСС.

«Господин [председатель ГА ООН Дэннис] Фрэнсис проведет 39-е пленарное заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 26 октября», — сказано в сообщении.

21 октября первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявлял, что РФ инициирует новое заседание Совета Безопасности всемирной организации по палестино-израильскому конфликту.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия привержена решениям Совета Безопасности ООН о необходимости создать государство Палестина в границах 1967 года.

Постоянное представительство Бразилии при ООН заявило, что спецсессия Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины не состоится 23 октября.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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