В Болгарии предложили Сербии сделать выбор между ЕС и РФ

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что Белграду необходимо сделать выбор, кого страна поддерживает на мировой арене, — Россию или Европейский союз (ЕС). Об этом он сообщил в интервью газете Der Standard на фоне обострения ситуации на севере Косово.

«Сербия пытается усидеть на нескольких стульях. Но все понимают, что долго это продолжаться не может. Если она хочет быть пророссийской, пусть сама это определяет. Если она хочет быть проевропейской, это будет другой вариант. Сербия должна решить это сама», — заявил Денков, отвечая на вопрос, следует ли вводить санкции против Белграда.

Он отметил, что в отношениях между Косово и Сербией «любое происшествие может иметь гораздо более серьезные последствия», чем предполагалось изначально, и призвал «действовать крайне осторожно». По мнению Денкова, Балканы представляют «пороховую бочку Европы».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что несмотря на давление НАТО, Сербия намерена сохранять свой военный нейтралитет и не будет присоединяться к каким бы то ни было военным блокам.

До этого Вучич заявил, что Белград самостоятелен в проведении политики, поэтому решение о присоединении или отказе от санкционных ограничений в отношении России не может быть навязано извне.

Ранее президент Сербии взял на себя вину за ситуацию в Косово и Метохии.