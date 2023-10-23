В США заявили, что действия Израиля в Газе подрывают морализм Запада по Украине

В своем обращении к нации президент США Джо Байден связал конфликты на Украине и Израиле, заявив о необходимости поддерживать Киев и Иерусалим в их борьбе. Однако политики и дипломаты во многих странах видят в ударах Израиля по сектору Газа «зеленый свет» и двойные стандарты со стороны США, пишет The Washington Post.

Жестокое нападение ХАМАС на территорию Израиля вызвало возмущение и отвращение по всему миру, но ответная реакция ЦАХАЛ в секторе Газа привела к гуманитарной катастрофе и большим разрушением в густонаселенной территории анклава, следует из текста.

На этом фоне США применили право вето в Совете безопасности ООН, чтобы отвергнуть проект резолюции по гуманитарной паузе, предложенный Бразилией, который по мнению Вашингтона оказался мягким, отмечает издание. Соединенные Штаты были единственной страной, проголосовавшей против, последовательно защищая Израиль от порицания на международной площадке, в то же время регулярно критикуя действия России на Украине, пишет WP.

«Если США и другие западные правительства хотят убедить остальной мир, что они серьезно относятся к правам человека и законам войны, принципам, которые они справедливо применяют к действиям России на Украине и к действиям ХАМАС в Израиле, им также придется обратить внимание на игнорирование Израилем гражданской жизни в секторе Газа», — приводит Washington Post слова директора организации Human Rights Watch Луи Шарбонно.

Другой высокопоставленный чиновник из «Большой двадцатки» заявил, что поведение США заставило страны Глобального Юга осторожно относиться к призывам Запада принять их позицию по ситуации на Украине. Позиция Вашингтона по событиям в секторе Газа показывает, насколько США и Запад опираются на двойные стандарты, отметил он.

«Трудно совместить продвижение Соединенными Штатами международных норм и законов войны в целях защиты Украины от ... вторжения России с их бесцеремонным игнорированием тех же норм в секторе Газа», — цитирует издание профессора политологии и международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона Марка Линча.

Ранее Вашингтон обвинили в эскалации конфликта на Ближнем Востоке.