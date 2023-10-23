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Политолог: лидеры ЕС последуют примеру Орбана после его встречи с Путиным

Политолог Школьников: лидеры ЕС постепенно начнут выстраивать связи с Россией

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Западные политики могут последовать примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог и геостратег Андрей Школьников. По его словам, венгерский политик, решившись на встречу с российским лидером вопреки курсу своих западных партнеров, проверяет границы допустимого.

«Мы увидим, как постепенно консервативные политики, представители Европы начнут пытаться выстраивать отношения с Россией и хоть как-то восстанавливаться. Это положительный маркер. Значит, в Европе еще кто-то остался, с кем можно общаться и вести дела», — сказал Школьников.

Он согласился с мнением экс-депутата бундестага Вальдемара Гердта о том, что Евросоюз доживает свои последние годы. Задача России, по словам политолога, — обозначить круг лидеров тех стран ЕС, с которыми можно будет вести диалог, когда произойдет развал объединения.

Гердт отмечал, что визит Орбана в Пекин демонстрирует, что западные лидеры не смогли добиться своей цели по изоляции президента России Владимира Путина. По его словам, единство Евросоюза в прошлом, поскольку «он доживает свои последние годы».

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что встреча Орбана с Путиным рушит единство Европы.

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