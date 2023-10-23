Египет и Евросоюз работают над соглашением о миграции на фоне войны в Израиле

Европейский союз (ЕС) и Египет в ускоренном режиме работают над соглашением по ограничению миграционных потоков и предоставлению финансовой поддержки на фоне войны ХАМАС и Израиля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как следует из текста, во время прошедшего саммита мира в Египте, связанного с эскалацией палестино-израильского конфликта, Каир обсудил с представителями ЕС, в том числе заместителем председателя Европейской комиссии (ЕК) Маргаритисом Схинасом соглашение, которое должно ограничить поток мигрантов в Европу.

Согласно условиям, Евросоюз предоставит Египту средства для борьбы с безработицей и для энергетического перехода, что должно положительно повлиять на экономическую ситуацию в стране, в то время как Каир ограничит миграцию на территорию европейских государств, отмечается в материале.

«Суть [соглашения] - стабилизация страны. Египет делает хорошую работу в области миграции, но сталкивается с экономическими трудностями. Речь идет о поддержке», — сообщил FT европейский чиновник.

По словам собеседников издания, ранее подписанное соглашение между ЕС и Тунисом может стать ориентиром для договоренностей с Египтом. Однако конкретные договоренности не обнародованы, отмечается в материале.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью газете «Взгляд», что конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать новую волну террора в Европе, поскольку вместе с потоком арабских беженцев на территорию Евросоюза проникают и радикальные исламисты.

Ранее в Италии допустили ужесточение пограничного контроля.