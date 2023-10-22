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В Италии допустили ужесточение пограничного контроля

Министр обороны Италии Крозетто допустил новое ужесточение пограничного контроля

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Andrew Medichini/AP

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил в интервью Corriere della Sera, что Рим может прибегнуть к новому ужесточению пограничного контроля после его введения на границе со Словенией.

Крозетто отметил, что необходимость закрытия границ рассматривается в зависимости от событий.

«Если завтра два-три миллиона сирийцев, живущих сегодня в Ливане, отправятся в Европу, что вы сделаете, сохраните границы открытыми?» — сказал министр.

Он добавил, что не может понять, как можно полагать, что в Италию не будут проникать одиночные террористы под видом мигрантов.

«Когда в Европу по морю прибывают десятки тысяч мигрантов, по статистике очевидно, что высадится кто-то, кто не будет ангелом. Для потенциальных террористов это лучший способ попасть в Италию», — указал Крозетто.

В начале октября премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ситуация с прибытием в страну людей из Северной Африки можно назвать «взрывоопасной» и даже трудноразрешимой.

В конце сентября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия исчерпала возможности по приему беженцев — в том числе украинских.

Ранее в Германии заявили, что страна не справляется с потоком мигрантов.

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