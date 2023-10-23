Трамп назвал самую опасную столицу в мире

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон является самой небезопасной столицей в мире. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам экс-главы Белого дома, этот город «превратился в грязную, наполненную преступностью ловушку». Политик пообещал в случае избрания президентом «очистить, отремонтировать и восстановить» Вашингтон.

Ранее Трамп призвал спасти США от фашистов.

До этого Трамп говорил, что нынешняя американская администрация во главе с Джо Байденом превращает Соединенные Штаты в банановую республику.

Ранее Трамп заявил, что США «больше не уважают».