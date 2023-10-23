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ЦИК: министр экономики Масса и оппозиционер Милей лидируют на выборах президента Аргентины

В Аргентине на выборах президента лидируют министр Масса и оппозиционер Милей

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Rodrigo Abd/AP

Во второй тур президентских выборов в Аргентине вышли министр экономики страны Серхио Масса и депутат-либертарианец Хавьер Милей. Об этом, ссылаясь на результаты Национальной избирательной палаты, полученные после обработки 82% бюллетеней, сообщает ТАСС.

Масса, выдвинутый правящей коалицией «Союз ради родины», получил 36,11% голосов избирателей. Милей, представляющий оппозиционный союз «Свобода наступает», был поддержан 30,35% проголосовавших.

Бывший министр безопасности Патрисия Буллрич, которая выдвигалась от крупнейшей оппозиционной коалиции «Вместе за перемены», набрала 23,69% голосов. Четвертое и пятое места заняли губернатор провинции Кордова Хуан Скьяретти с 7,18% голосов и крайне левый политик Мириам Брегман, которую поддержали 2,64% избирателей.

В соответствии с законодательством Аргентины, для победы в первом туре выборов одному из кандидатов необходимо набрать более 45% голосов. Также возможен вариант, при котором лидер набирает 40% голосов. Однако в таком случае ему необходимо иметь отрыв в 10% голосов от ближайшего соперника.

Второй тур выборов президента состоится 19 ноября.

Ранее сообщалось, что в Аргентине открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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