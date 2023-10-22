Байден обсудил с Нетаньяху конфликт Израиля и Палестины

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху конфликт Израиля и Палестины, сообщает Белый дом.

«В ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам переговоров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты позволяют Израилю принимать самостоятельные решения относительно сроков и стратегии в войне с ХАМАС, однако президент Джо Байден высказал свою точку зрения по этому вопросу во время визита в еврейское государство. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Чиновник отметил, что США не воздействуют на Израиль, сроки и реализация операций во время боевых действий связана с их «мышлением и планированием».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.