Госдеп разрешил некоторым сотрудникам дипмиссии США в Ираке вернуться на родину

Госдепартамент США разрешил некоторым сотрудникам дипмиссии страны в Ираке вернуться на родину, сообщает Reuters.

Там заявили, что покинуть Ирак могут сотрудники, которые не связаны с критической работой дипмиссии, и члены их семей из посольства США в Багдаде и генконсульства США в Эрбиле.

Такое решение было принято по соображениям безопасности, отметили в Госдепартаменте.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе выступления на каирском саммите по Палестине обвинил Израиль в попытке уничтожить палестинский народ.

По его словам, палестинский народ подвергается попыткам геноцида, Израиль не прекращает нарушать все законы, включая законы войны.

Политик добавил, что Ирак готов незамедлительно оказать всю необходимую помощь Палестине.

В свою очередь король Иордании Абдалла II ибн Хусейн на открытии каирского саммита мира по Палестине заявил, что бомбардировки сектора Газа являются коллективным наказанием и военным преступлением, а также призвал к немедленному прекращению боевых действий и блокады анклава.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.