В США рассказали о «циничной политической игре» Байдена ради помощи Украине

Американский сенатор-республиканец Эрик Шмитт заявил, что сенат США не одобрит запрошенный президентом Джо Байденом общий пакет помощи Израилю и Украине. Об этом он рассказал в эфире Fox Business.

По словам Шмитта, таким образом Байден ведет «циничную политическую игру», президент США пытает воспользоваться поддержкой израильской стороны ради того, чтобы протащить менее популярный проект финансирования для Украины.

Сенатор добавил, что каждый из пакетов помощи следует рассматривать отдельно и создавать разные законопроекты, поскольку у каждой из стран есть свои особенности, проблемы и реалии на поле боя, свои шансы на успех.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете Соединенных Штатов практически закончились.

До этого президент США Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. В МИД России в ответ обвинили США в обмане под прикрытием «несуществующих ценностей».

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.