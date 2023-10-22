Блинкен обсудил с и.о. премьера Ливана ситуацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с исполняющим обязанности главы правительства Ливана Наджибом Микати предупредил, что ливанцы пострадают в случае втягивания в конфликт с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что госсекретарь выразил «растущую обеспокоенность» в связи с обострением обстановки на границе Ливана с Израилем.

Блинкен высказался о важности уважения интересов ливанского народа, который «пострадает в случае втягивания Ливана в конфликт, спровоцированный террористической атакой ХАМАС на Израиль.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении превентивного удара по вооруженной группе, охарактеризованной как ячейка террористов, у границы с Ливаном.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.