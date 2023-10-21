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Лига арабских государств предупредила о риске масштабного религиозного конфликта из-за Газы

Генсек ЛАГ Абуль Гейт: мир рискует скатиться в глобальный конфликт из-за Газы

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Asad/Global Look Press

Мир рискует «скатиться» в глобальный религиозный конфликт из-за кризиса в секторе Газа. Об этом в ходе выступления на Каирском саммите мира заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

«Мы очень опасаемся быть втянутыми в широкомасштабный религиозный конфликт, который приведет к глобальной катастрофе для всего человечества», — подчеркнул политик.

Чтобы избежать большой войны, ЛАГ призывает прекратить обстрелы мирных жителей Газы, а также экстренно доставить на территорию анклава всю необходимую гуманитарную помощь.

Ранее Гейт призвал срочно решить вопрос о будущем создании Палестинского государства.

Саммит по ситуации в секторе Газа проходит 21 октября по инициативе Египта. В столицу страны приехали представители более 30 государств, включая Италию, Кипр, Грецию, и участники ряда международных организаций. Присутствуют генсек ООН Антониу Гуттериш, а также глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Израиль принимать участие в каирском саммите отказался. Палестинский президент Махмуд Аббас, напротив, прибыл в египетскую столицу.

Ранее во время саммита король Иордании назвал бомбардировки сектора Газа военным преступлением.

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