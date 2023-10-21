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Лига арабских государств призвала к реальным шагам по созданию Палестинского государства

Глава ЛАГ аль-Гейт призвал срочно решить вопрос создания независимой Палестины

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Shutterstock

Крупные мировые державы должны срочно договориться о создании Палестинского государства, заявил на саммите в Каире генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, передает ТАСС.

Он призвал срочно выработать конкретные пути по созданию государства Палестина, «договориться о конкретных перспективах, которые позволят палестинскому народу создать собственное независимое государство».

Глава лиги также выступил за немедленное прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров в сектор Газа, в том числе северной части, из которой эвакуируются мирные жители.

Абу аль-Гейт заявил, что конфликт может перерасти в религиозный и «приведет к более значительной и длительной катастрофе».

До этого в ходе саммита президент Палестины Махмуд Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа.

Саммит по палестинскому вопросу стартовал 21 октября в Каире, в нем участвуют более 30 стран, а также международные и региональные организации. Израиль отказался участвовать в мероприятии.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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