Посол Израиля рассказал о намерении его страны уничтожить руководство ХАМАС

Посол Израиля в ФРГ Рон Прозор заявил, что еврейское государство продолжит курс на ликвидацию инфраструктуры и лидеров радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа. Его слова приводит агентство DPA.

«Мы полностью разрушим инфраструктуру ХАМАС. Мы уничтожим руководство ХАМАС», — заявил посол.

Он также отметил, что Израиль ждет долгое противостояние. С его точки зрения, день нападения ХАМАС на территорию страны стал самым мрачным в истории Израиля. Население сектора Газа необходимо освободить от группировки, считает Прозор.

«В различных случаях ХАМАС хуже, чем «Исламское государство» (организация запрещена в России), тем самым это опасность для нас всех, не только для Израиля… ХАМАС хотел этой войны и вынудил нас пойти на нее», — сказал дипломат.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее бывший премьер заявил, что Израилю нужно 2-3 месяца на операцию в Газе.