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Бывший премьер заявил, что Израилю нужно 2-3 месяца на операцию в Газе

Бывший премьер: Израилю нужно 2-3 месяца на операцию в Газе

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Reuters

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявил, что израильским силам понадобится два или три месяца, чтобы провести наземную операцию в секторе Газа, сообщает Times of Israel.

По его словам, Израилю нужны военные на земле, которые «будут ходить из дома в дом, уничтожать все ракетные пункты, все оружие и виновных».

«После этого нам ... понадобится еще два-три месяца, чтобы окончательно освободить Газу от ХАМАС», — сказал он.

Ранее Израиль призвал Палестину эвакуировать людей из больницы Аль-Кудс в секторе Газа. Об этом сообщило палестинское общество Красного Полумесяца в своих соцсетях.

По информации организации, в больнице находятся более 400 пациентов и около 12 тыс. нашедших там убежище перемещенных гражданских лиц помимо медицинского персонала.

Также израильские власти объявили об активации плана по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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