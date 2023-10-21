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Экс-разведчик Риттер предрек появление российского флага над Киевом

Экс-разведчик США Риттер: ВС России уничтожили почти всю технику ВСУ

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Rich Schultz/AP

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия практически полностью уничтожила технику украинских вооруженных сил. ВС РФ наступают, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают, рассказал бывший военный в интервью U.S. Tour of Duty.

По его словам, Россия обладает большим количеством техники, а у Украины ее практически не осталось, так как «ее уничтожили».

Также, считает Риттер, западные средства массовой информации врут о происходящем на фронте.

«Русские выигрывают, однажды вы проснетесь и увидите российский флаг над Киевом», — сказал он.

При этом люди, которые получали информацию от западных СМИ, будут недоумевать, так как считали, что «Россия же каждый день проигрывала», подчеркнул экс-разведчик.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия в случае необходимости способна взять под контроль Харьков и Одессу, если западные страны не пойдут на переговоры по Украине.

Ранее в США дали неутешительный прогноз Украине на 2024 год.

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