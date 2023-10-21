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В США дали неутешительный прогноз Украине на 2024 год

War on the Rocks: следующий год станет крайне сложным для Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks высказали мнение, что следующий год окажется для Украины крайне сложным из-за роста военного производства в России и смены внешнеполитических приоритетов США.

«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», — сказал Кофман.

Эванс в свою очередь обратил внимание на смену внешнеполитических приоритетов Белого дома, которая может привести к снижению поддержки Киева. Он также отметил, что США переключили внимание на поддержку Израиля и требование Республиканской партии сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

«В долгосрочной перспективе Украину ждет печальная картина», — считает Эванс.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал конгресс выделить Украине дополнительное финансирование, так как средства «почти иссякли». Днем ранее Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и заявил, что победа этих стран в конфликтах необходима «для национальной безопасности Америки».

17 октября экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявлял, что военные Вооруженных сил России берут в плен существенное количество украинских бойцов. По его словам, конфликт для вооруженных сил Украины идет не по плану из-за подготовки российских военных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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