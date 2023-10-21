В США считают нужным работать с Россией в сфере борьбы с терроризмом

США необходимо наладить взаимодействие с Российской Федерацией в сфере борьбы с терроризмом. С таким мнение выступили аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft (RS).

По их мнению, это нужно в первую очередь для США, поскольку восстановление хотя бы ограниченного взаимодействия с РФ является и путем к дальнейшему примирению сторон.

Эксперты отметили, что начавшаяся война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в любом случае приведет к росту террористической активности в странах Запада. Биби и Ливен призвали США и их союзников вспомнить про богатый опыт и интересы России в сфере борьбы с экстремизмом.

На этой неделе российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что выпады США в отношении политического руководства РФ недопустимы. Таким образом дипломат прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что целями его переизбрания на второй срок являются подавление власти российского лидера Владимира Путина, а также урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».