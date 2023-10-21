США и Израиль рассматривают создание в секторе Газа временного правительства

США и Израиль начали обсуждать возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным агентства, дискуссии пока находятся на ранней стадии, их успех зависит от дальнейших событий, в том числе результатов наземной операции Израиля в секторе Газа.

До этого президент России Владимир Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.

По словам российского лидера, целью сторон палестино-израильского конфликта должна стать «реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.