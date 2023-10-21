Стало известно о провале сделки США, Израиля и Катара об освобождении пленных

Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что договоренность при участии США, Израиля и Катара, которая могла бы привести к освобождению 50 израильских пленных, провалилась.

По данным издания, переговоры об освобождении пленных проходят тяжело. Сначала палестинское движение ХАМАС вообще не хотело обсуждать такую возможность. При этом в палестинской группировке «Исламский джихад» (организация запрещена в России) точно не знали, где находятся пленные, поскольку некоторых из них забрали палестинцы, не принадлежащие к организациям.

Как считают чиновники, которые знакомы с переговорами об освобождении пленных, заключение такой договоренности станет практически невозможным, если Израиль проведет наземную операцию в секторе Газа.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что политическое крыло палестинского движения ХАМАС заявило на переговорах, что для начала процесса обмена пленными с Израилем необходима спокойная обстановка.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.