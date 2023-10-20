Трампу грозит тюрьма за публикацию в интернете

Судья Артур Энгорон, председательствующий на процессе экс-президента США Дональда Трампа по делу о мошенничестве на сумму $250 млн в Нью-Йорке, поднял вопрос о возможности тюремного заключения для политика и бизнесмена. Поводом стало невыполнение Трампом обязательств о неразглашении информации, согласно которым он должен был удалить публикацию с критикой секретаря судьи в социальных сетях. Об этом пишет NBC News.

Энгорон заявил в зале суда в пятницу, что Трамп разместил в социальной сети «неправдивый и пренебрежительный пост о моем секретаре» и что он говорил с бывшим президентом по этому поводу, следует из текста.

«Я приказал ему немедленно удалить публикацию, и он сказал, что действительно удалил ее», — заявил судья.

По его словам, несмотря на этот приказ, публикация до сих пор не удалена. По мнению Энгорона, это «вопиющее нарушение предписания о неразглашении информации».

«Я ясно дал понять, что несоблюдение [предписания] приведет к серьезным санкциям», — добавил судья.

До этого Трамп разместил в социальной сети Truth Social пост пользователя Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на котором изображена секретарша Энгорона на мероприятии, позирующая с лидером большинства в сенате Чаком Шумером. В своей публикации Трамп намекнул, что у нее были личные отношения с Шумером.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.