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Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

Reuters: суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве

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Fulton County Sheriff's Office/Reuters

Суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора Нью-Йорка, обвиняющего Трампа в незаконном раздувании его активов и собственного капитала, и постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество.

До этого Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах в 2024 году готов решить большую часть внутренних проблем страны за период от шести месяцев до одного года.

Он также допускал, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики.

В настоящее время Трампу предъявлены обвинения в рамках четырех уголовных дел, и он называет их попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Среди этих обвинений есть тяжелые статьи, которые могут привести к лишению свободы на 20 лет. Если сроки будут складываться, то его, возможно, осудят на несколько столетий тюрьмы. В совокупности по всем обвинениям Трампу грозит более 700 лет заключения.

Ранее в США объяснили, зачем Трамп баллотируется на пост президента.

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