В ЕС допустили усиление миссии в Армении из-за угрозы со стороны Азербайджана

Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что Брюссель может усилить миссию в Армении из-за угрозы суверенитету страны со стороны Азербайджана. Об этом пишет ТАСС.

«Мы обеспокоены любой попыткой подрыва суверенитета и территориальной целостности Армении. <..> Наша миссия была бы усилена. Это то, что мы говорим Баку», — подчеркнул он.

Заявления представителя ЕС стали ответом на вопрос журналистов о возможной повторной атаке Азербайджана вследствие слабого реагирования Евросоюза на кризис в регионе.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.