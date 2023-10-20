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В Кремле ответили на вопрос о контактах РФ и США по кризису на Ближнем Востоке

Песков: США и РФ не поддерживают контакты по конфликту на Ближнем Востоке

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия и США не поддерживают никаких контактов по вопросу эскалации палестино-израильского конфликта. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались у представителя российского президента, организовывали ли Москва и Вашингтон двусторонние встречи по поводу ситуации в ближневосточном регионе. Однако пресс-секретарь отметил, что в настоящее время российские и американские дипломаты контактируют только в рамках международной организации.

«Нет, в рамках Совета Безопасности ООН контакты идут. Чисто двусторонних [встреч] не было», — уточнил Песков.

20 октября заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев сообщил, что правительство страны призывает Израиль и Палестину как можно скорее начать прямые переговоры для завершения конфликта и обсуждения всех спорных вопросов. По словам дипломата, при оценке ситуации в регионе Москва руководствуется международно-правовой базой ближневосточного урегулирования.

Ранее в Кремле рассказали о мирной инициативе российского президента Владимира Путина по кризису на Ближнем Востоке.

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