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В МИД заявили о напряженности на Ближнем Востоке после отправки военных США

МИД РФ: рост военного присутствия США на Ближнем Востоке несет риски эскалации

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Наращивание военного присутствия США и третьих стран вокруг сектора Газа несет риски повышения эскалации. Такое мнение высказал директор департамента информации и печати министерства иностранных дел России Алексей Зайцев в беседе с «Комсомольской правдой».

«Неизбежно несет в себе риски дальнейшей эскалации», — указал представитель внешнеполитического ведомства.

Таким образом он отреагировал на наращивание военного контингента Соединенных Штатов и других западных стран в Восточном Средиземноморье.

По мнению Зайцева, подобные действия «чреваты расширением вооруженного столкновения на сопредельные страны или на весь регион», а провокационные заявления слышны с разных сторон, так или иначе вовлеченных в палестино-израильский конфликт.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское представительство в секторе Газа продолжает эвакуационную работу с гражданами РФ, которые сейчас находятся в палестинском анклаве.

Ранее МИД России призвал Израиль и Палестину к скорейшему началу переговоров.

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