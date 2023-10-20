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В Польше призвали партию «Право и справедливость» отказаться от власти

Депутат от оппозиции Лещина призвала правящую партию Польши отказаться от власти

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-председатель польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» Изабела Лещина призвала партию «Право и справедливость» («ПиС») отказаться от власти и позволить оппозиции сформировать правительство. В эфире TVN24 она отметила, что «Право и справедливость» и президент страны Анджей Дуда искажают реальность.

По ее словам, реальность такова, что более 11 миллионов поляков на голосовании сказали «ПиС» нет. С этим необходимо смириться и позволить оппозиции «управлять, реализовывать нашу предвыборную программу и предвыборные обещания», указала она.

«Ситуация такова, что чем раньше мы назначим новое правительство, тем скорее мы приступим к реализации программы. Люди знают одно: «ПиС» проиграла и должна немедленно отказаться от власти», — заявила Лещина.

До этого стало известно, что правящая партия Польши Ярослава Качиньского «Право и справедливость» потеряла большинство в парламенте, теперь у оппозиции есть возможность сформировать правящую коалицию.

По результатам голосования партия «Право и справедливость» находится на первом месте, набрав 35,38% голосов. Оппозиционная «Гражданская коалиция» набрала 30,70%. «Третий путь» набрал 14,40%, а партия «Левые» — 8,61%.

Таким образом общий результат трех оппозиционных партий позволит получить большинство в парламенте Польши, что даст возможность претендовать на формирование правительства.

Ранее польская оппозиция определилась с кандидатом на пост премьера.

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