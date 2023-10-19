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Польская оппозиция определилась с кандидатом на пост премьера

Дональд Туск стал кандидатом на пост премьера Польши от «Гражданской платформы»

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Kacper Pempel/Reuters

Оппозиционная партия Польши «Гражданская платформа» выдвигает на должность премьер-министра страны лидера политического объединения, бывшего председателя Европейского совета Дональда Туска. Об этом журналистам заявил глава фракции «Гражданская коалиция» Борис Будка, передает РИА Новости.

«Национальный совет [партии] уполномочил Дональда Туска провести коалиционные переговоры с «Третьим путем» и «Левыми». Конечно, в то же время подтверждая, что кандидатом «Гражданской платформы» на пост премьер-министра Польши является Дональд Туск», — заявил Будка.

Дональд Туск ранее уже занимал должность премьер-министра Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года. Также с 1 декабря 2014 по 30 ноября 2019 он занимал должность председателя Евросовета.

До этого стало известно, что правящая партия Польши Ярослава Качиньского «Право и справедливость» потеряла большинство в парламенте, теперь у оппозиции есть возможность сформировать правящую коалицию.

По результатам голосования партия «Право и справедливость» находится на первом месте, набрав 35,38% голосов. Оппозиционная «Гражданская коалиция» набрала 30,70%. «Третий путь» набрал 14,40%, а партия «Левые» — 8,61%.

Таким образом общий результат трех оппозиционных партий позволит получить большинство в парламенте Польши, что даст возможность претендовать на формирование правительства.

Ранее Дуда заявил, что в Польше до 1989 года «только свиньи ходили на выборы».

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