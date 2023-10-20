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Лавров посетит столицу Белоруссии 26 октября

МИД РФ: Лавров 26 октября примет участие в конференции по безопасности в Минске

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 октября посетит столицу Белоруссии. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил заместитель директора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Алексей Зайцев.

По его словам, на следующей неделе в Минске пройдет международная конференция высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире». Мероприятие будет проведено в рамках председательства Белоруссии в Организации договора о коллективной безопасности, уточнил дипломат.

Зайцев отметил, что Лавров планирует выступить с речью на пленарной сессии форума. Ожидается, что глава министерства ознакомит зарубежных коллег с российскими оценками текущего положения дел в сфере безопасности в Евразии.

«26 октября в Минске министр иностранных дел России примет участие в международной конференции высокого уровня», — сказал представитель дипломатического ведомства.

19 октября Сергей Лавров завершил свой двухдневный визит в КНДР. До этого глава российского ведомства встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в ходе переговоров сообщив ему о готовности президента РФ Владимира Путина выполнить все имеющиеся договоренности с азиатской страной.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил о риске перерастания конфликта между Израилем и Палестиной в региональный.

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