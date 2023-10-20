Президент Палестины отказался от разговора с Байденом

Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, когда американский лидер находился с рабочей поездкой в Израиле. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan, передает ТАСС.

По словам источника радиостанции в административном центре Западного берега реки Иордан городе Рамалла, где расположена канцелярия Аббаса, представители администрации президента США пытались организовать телефонный разговор между двумя лидерами 18 октября, но президент Палестины отклонил эту просьбу.

18 октября Байден посетил Израиль. Там он пообещал Израилю поддержку со стороны США «сегодня, завтра и всегда». Позже президент США в ходе своего обращения к нации заявил, что мир находится в переломной точке, и все принятые решения повлияют на будущее.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.