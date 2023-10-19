Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госслужащих Казахстана обяжут знать казахский язык

Политических госслужащих Казахстана обяжут изучать казахский язык

close
100%
Pavel Mikheyev/Reuters

Правительство республики Казахстан утвердило концепцию развития государственного языка до 2029 года, исходя из которой он станет основным в сфере государственной службы. Отдельных политических госслужащих обяжут знать казахский язык. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина страны.

«В ходе реализации концепции будут разработаны требования, обязывающие отдельных политических государственных служащих владеть казахским языком. При этом основным рабочим языком сферы государственной службы станет государственный язык», — следует из концепции.

В тексте отмечается, что концепция направлена на формирование приоритета и престижа казахского языка во всех сферах общества.

Исходя из документа, к 2029 году доля населения страны, владеющая казахским языком, должна достигнуть 84%. В 2023 году она составляет 81%, отмечается в концепции.

Там также отмечается, что на сегодняшний день «общественные отношения в Казахстане ведутся преимущественно на русском языке».

До этого в министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что генконсул Российской Федерации Евгений Бобров, рассказавший о спаде использования русского языка в школах республики, закончил свою дипмиссию.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий