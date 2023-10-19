Госслужащих Казахстана обяжут знать казахский язык

Правительство республики Казахстан утвердило концепцию развития государственного языка до 2029 года, исходя из которой он станет основным в сфере государственной службы. Отдельных политических госслужащих обяжут знать казахский язык. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина страны.

«В ходе реализации концепции будут разработаны требования, обязывающие отдельных политических государственных служащих владеть казахским языком. При этом основным рабочим языком сферы государственной службы станет государственный язык», — следует из концепции.

В тексте отмечается, что концепция направлена на формирование приоритета и престижа казахского языка во всех сферах общества.

Исходя из документа, к 2029 году доля населения страны, владеющая казахским языком, должна достигнуть 84%. В 2023 году она составляет 81%, отмечается в концепции.

Там также отмечается, что на сегодняшний день «общественные отношения в Казахстане ведутся преимущественно на русском языке».

До этого в министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что генконсул Российской Федерации Евгений Бобров, рассказавший о спаде использования русского языка в школах республики, закончил свою дипмиссию.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.