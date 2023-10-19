Дума обратилась к ООН в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Государственная Дума РФ обратилась к парламентам мира и ООН в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Текст обращения опубликован на сайте палаты.

Уточняется, что документ был разработан по поручению спикера Думы Вячеслава Володина.

В заявлении отмечается, что «варварские методы решения политических проблем вооруженным путем» привели к росту ксенофобии. Российские депутаты осудили нарушение международного гуманитарного права Израилем и ХАМАС, в том числе использование запрещенных международными договорами боеприпасов, таких, как фосфорные, обстрелы гражданской инфраструктуры и медучреждений, а также принудительное переселение мирных жителей Израилем.

Российские депутаты призвали наказать виновных в совершении военных преступлений и осудили «безнравственную и безрассудную политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта».

Также они обратились к парламентам стран мира с предложением «приложить все возможные усилия для прекращения боевых действий в зоне конфликта, организации гуманитарных коридоров».

До этого депутат Государственной думы Российской Федерации Леонид Слуцкий заявил, что обращение Госдумы к ООН и парламентам мира будет содержать призыв принять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.