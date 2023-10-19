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Политолог объяснил смысл слов Байдена о «поражении» России на Украине

Политолог Сафаров связал слова Байдена о «поражении» России с выборами в США

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Elizabeth Frantz/Reuters

Политолог Руслан Сафаров в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия «проиграла в конфликте на Украине». По мнению эксперта, столь громкое высказывание американского лидера связано предстоящими в Соединенных Штатах президентскими выборами. Белый дом пытается создать пиар-легенду о том, что во внешней политике у Вашингтона сплошные успехи, отметил он.

«Есть достаточно позорный афганский кейс. Есть украинское контрнаступление, которое оказалось, мягко говоря, неудачным для Киева и западных союзников. Но Байден упорно ищет хоть какую-то точку во внешней политике, которую он сможет продать своему избирателю. Сейчас он будет пытаться развивать и ближневосточной кейс: дескать, мы можем здесь и миротворцами выступать, а можем и пригрозить», — сказал Сафаров.

Комментируя заявление американского коллеги о «проигрыше» РФ на Украине в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, российский лидер Владимир Путин задал вопрос, если Москва проиграла, то зачем тогда США поставляют Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. По словам главы государства, в таком случае Вашингтону нужно забрать их и другое вооружение назад, сесть «за блины» и приезжать «к нам на чаепитие».

Путин также заявил журналистам, что ракеты ATACMS не смогут кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Газета The New York Times писала, что США отправили Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, попросив Киев не использовать их по целям на территории России. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска применяют ATACMS. До этого сообщалось, что поставки были совершены тайно, чтобы войска РФ не успели подготовиться.

Ранее в МИД РФ напомнили Западу о том, что происходит с поставляемым Киеву оружием.

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