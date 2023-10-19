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Ким Чен Ын встретился с Лавровым

Глава МИД России Лавров и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне

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МИД РФ

Глава МИД России Лавров и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне. Об сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Отмечается, что встреча продлилась около часа.

В ходе визита в КНДР Лавров возложил цветы к монументу Освобождения Кореи от японской оккупации Советской Армией и провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, а также подписал соглашение о межмидовских обменах с КНДР.

До этого Лавров посоветовал российским туристам отдыхать в КНДР.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. В КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия.

В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

11 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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