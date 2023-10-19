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Рогов: «Кинжалы» над Черным морем заставят Зеленского сидеть в бункере постоянно

Общественник Рогов: «киевский режим боится «Кинжалов» больше всего»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о начале патрулирования воздушного пространства над Черным морем истребителями-перехватчиками МиГ-31, оборудованными гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

По мнению общественника, заявление российского лидера, безусловно, является положительной новостью, поскольку уровень безопасности будет гораздо выше. Кроме того, он напомнил, что каждый запуск МиГ-31 отслеживается американской разведкой, а после подтверждения вылета объявляется воздушная тревога.

«И сразу же Зеленский и вся его банда суются по норам, сразу же прячутся в свои схроны, прекрасно понимая, что прилет «Кинжала» не оставляет шансов что-либо оставить целым. По сути, это патрулирование теперь создает перманентную воздушную тревогу», — сказал Рогов.

18 октября президент России Владимир Путин поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) России начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

Майор запаса ВКС Виталий Соколовский отмечал, что патрулирование нейтральных вод Черного моря МиГ-31 сможет полностью перекрыть южные рубежи России.

Ранее МиГ-31 назвали самым скоростным истребителем в мире.

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