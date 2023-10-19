Медведев рассказал о цели мирового сообщества в конфликте на Ближнем Востоке

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что мировому сообществу необходимо сосредоточиться на возобновлении процесса урегулирования на Ближнем Востоке, это труднейшая задача, и очевидно, что сейчас эта миссия невыполнима. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, для мирового сообщества и международных организаций главное сегодня – способствовать возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке.

Медведев считает, что это «труднейшая миссия, почти безнадежная».

Замруководителя Совбеза РФ добавил, что в текущий момент эта миссия является невыполнимой.

До этого палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина рассчитывает на Россию и Китай в решении конфликта на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.