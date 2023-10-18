Постпред Израиля заявил, что ООН годами позволяла ХАМАС создавать «военную машину»

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан заявил, что еврейское государство требует извинений от ООН, которая якобы годами позволяла палестинскому движению ХАМАС создавать «военную машину» в секторе Газа. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН, созванному в связи с ударом по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, передает ТАСС.

По словам постпреда, Организация Объединенных Наций и «некоторые» в Совбезе ООН «поспешили признать ложь подобных ИГ (организация запрещена в России) террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии». Он указал, что они должны «извиниться за то, что никогда не собирали» Совбез всемирной организации, «когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС».

«Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе», — добавил дипломат.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.