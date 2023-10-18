Небензя оценил вето США на бразильский проект резолюции

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что применение США права вето на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту является примером двойных стандартов Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

«Только что мы стали свидетелями очередного лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег», — заявил Небензя.

По его словам, США на самом деле не были заинтересованы в резолюции и «рассчитывали выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук».

До этого США наложили вето на бразильский текст ближневосточной резолюции в Совбезе ООН, единственными проголосовав против этого проекта. Россия и Лондон воздержались от голосования, остальные 12 членов органа проголосовали «за». Резолюция может быть принята, если за нее проголосуют как минимум 9 из 15 членов Совбеза ООН и ни одно государство не наложит вето.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.