Байден пообещал попросить конгресс США о беспрецедентной помощи Израилю

Президент США Джо Байден пообещал, что на текущей неделе он обратится к конгрессу Соединенных Штатов за «беспрецедентным» пакетом помощи Израилю. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления в Израиле, передает РИА Новости.

В частности, глава Белого дома заявил, что Вашингтон продолжит обеспечивать полные поставки боеприпасов для работы израильской системы противоракетной обороны «Железный купол».

Также Байден заверил, что США не будут бездействовать в случае появления новых угроз Израилю.

Кроме того, он призвал Израиль учитывать в своих нынешних действиях, что не все палестинцы входят в радикальное движение ХАМАС.

18 октября Байден заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».

До этого сообщалось, что Байден прибыл в Израиль, чтобы мир увидел поддержку США еврейского государства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.