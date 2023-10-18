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Востоковед предупредила об угрозе ликвидации Израиля как государства

Востоковед Геворгян: на каком-то этапе государство Израиль будет ликвидировано

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Ronen Zvulun/Reuters

В определенный момент арабо-израильского конфликта Израиль может перестать существовать как государство, считает востоковед Каринэ Геворгян. Сегодня такой сценарий является желанным для многих стран Востока и Запада, заявила она в беседе с НСН.

Такой сценарий востоковед назвала «кровавым спектаклем», заявив, что он «уже запущен».

«Полагаю, что на каком-то этапе государство Израиль будет ликвидировано, — сказала она. — Не имеет значения, кто прав, кто виноват и кого жальче. Это тот Карфаген, который хотели бы разрушить очень многие и на Востоке, и на Западе. Еще Киссинджер говорил, что Израиля не будет, что он не нужен».

По мнению Геворгян, в палестино-израильский конфликт вступит ливанская группировка «Хезболла», а вот Иран – вряд ли. Об этом было бы известно заранее, так как Иран всегда предупреждает противников о нападении, заявила она. О последних событиях, по ее мнению, Израиль также предупреждали.

«Иран предупреждал Израиль о том, что на голову «сионистского режима» готовится «горячий уголь», задолго до нынешних событий, месяца за два. Ненавидя руководство Израиля, Иран все же уведомил простых людей», — уверена востоковед.

В свою очередь, политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский считает, что обострение конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС продолжит нарастать и может привести к большой ирано-израильской войне и «ядерной фазе» противостояния.

Ранее премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт между его страной и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа будет трудным и долгим.

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